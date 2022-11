Serie D girone F, Il Trastevere batte il Chieti e vede la vetta

Vince e convince il Trastevere che si porta al secondo posto in classifica del girone F di Serie D regolando in casa il Chieti. Succede tutto nel secondo tempo, complice anche varie occasioni fallite dal Trastevere nella prima frazione. A sbloccare il risultato è Santilli al 6' minuto, che però poco dopo lascia i suoi in dieci per due ammonizioni in pochi minuti e concede il rigore al Chieti al 62', salvato però da un provvidenziale Semprini su Cesario. Il rigore parato spezza la testa del Chieti, che si prende il gol del 2-0 da Massimo su una punizione defilata e solo nel finale accorcia le distanze. Non abbastanza però per riprendere i romani, che trovano così il sesto risultato utile consecutivo.

TRASTEVERE - CHIETI 2-1 (6'st Santilli (T), 29'st Massimo (T), 47'st Testi (C)