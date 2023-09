Serie D girone F, il Tivoli rimonta il Termoli

Una sfida dal sapore ancora più dolce dei tre punti per il Tivoli, che piega in casa il Termoli e sale al sesto posto, a pari punti con il Riccione in zona playoff. Il Tivoli ha saputo soffrire in quest'incontro del girone F di Serie D, con gli ospiti che sono andati in vantaggio dopo solo cinque minuti grazie al gol di Hernandez alla fine di una bella azione personale. Per rimontare ai laziali serve il secondo tempo e una splendida giornata di Maurizi, che prima al 60' trova il pareggio di mezza rovesciata e poi all'82' sigla il gol della vittoria con una conclusione che non lascia scampo al portiere avversario.

TIVOLI - TERMOLI (5'pt Hernandez (TE), 16'st e 37'st Maurizi (TI)