Serie D girone F, il Tivoli cede nettamente alla Sambenedettese

Una buona prima mezz'ora non è abbastanza al Tivoli per uscire dal Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto con dei punti, nella sfida della seconda giornata del girone F di Serie D. La squadra laziale, in un campo dissestato, ha offerto una buona prova nei primi trenta minuti salvo sciogliersi dopo aver subito il micidiale uno-due dei marchigiani, avanti prima con un gran tiro a giro di Battista al 35' e poi tre minuti dopo con Zoboletti che approfitta di una respinta di pugno del portiere per trovare il raddoppio. Ad inizio del secondo tempo un Tivoli frastornato concede anche il tris ai padroni di casa, con Tomassini che trova il tap-in che Zappalà non riesce a tenere fuori dalla porta. La partita è di fatto finita, ma il Tivoli spreca pure l'occasione di rimettersi in carreggiata al decimo minuto, con Camilli che tira un brutto rigore e di fatto la partita finisce lì.

SAMBENEDETTESE-TIVOLI 3-0

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Coco; Zoboletti, Sbardella, Sirri, Pagliari (45’st Orfano); Arrigoni, Barberini (36’st Lonardo); Cardoni (41’st Paolini), Alessandro (14’st Romairone), Battista (25’st Scimia); Tomassini. A disposizione: Pinto, Pezzola, Pietropaolo, Chiatante. Allenatore: Maurizio Lauro.

TIVOLI (4-3-1-2): Zappala; Iurgens, Battisti, Montesi, Spirito (1’st Abdalla); Traditi, Santarelli (29’st Fatati), Panaioli (1’st Cruz); Pellegrini (20’st Recchiuti); Camilli, Maurizi. A disposizione: Vento, Arciero, Valentini, Orrei, Labrozzi. Allenatore: Giorgio Galluzzo.

ARBITRO: Benevelli di Modena.

ASSISTENTE 1: Apollaro di Rimini.

ASSISTENTE 2: Lauri di Modena.

RETI: 35’pt Battista, 38’pt Zoboletti

NOTE: Ammoniti: Battisti (T), Arrigoni (S), Camilli (T), Pagliari (S). Recuperi: 2’pt, 5’st. Spettatori: 6.030