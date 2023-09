Serie D girone F, il Tivoli cala il tris contro l'United Riccione

Tutto nel secondo tempo per il Tivoli, che all'esordio stagionale in Serie D non scivola contro l'United Riccione e si porta a casa tre punti di buon auspicio per il proseguio della sua stagione. A decidere il match è stata la grande prestazione di Maurizi, autore di una doppietta tra il 55' e il 66' che ha indirizzato definitivamente la gara a favore dei laziali. Entrambi i gol di Maurizi sono arrivati sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con il primo in cui il giocatore tiburtino è stato abile a far passare la palla in una selva di giocatori. Il punto esclamativo lo mette Pellegrini, che al 72' sigla il 3-0 definitivo e mette in cassaforte i tre punti per la formazione di casa.

TIVOLI - UNITED RICCIONE 3-0 (55' e 66' Maurizi, 72' Pellegrini)