Serie D girone F, il Roma City viene travolto dalla Samb

Basta un secondo tempo ad alto livello alla Sambenedettese per disporre del Roma City, che manca l'appuntamento con i punti nella sfida salvezza. La squadra romana ha infatti ceduto nel secondo tempo con un tris di gol siglato dai marchigiani scatenati. Nel giro di soli cinque minuti infatti Marras, Proia e Vita hanno messo in rete le tre occasioni capitategli, tramortendo così il Roma City in maniera definitiva dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato. I romani scivolano così in zona playout, a quattro punti proprio dalla Samb, che rischia di aver messo una pietra importante nella propria salvezza con questo scontro diretto.

ROMA CITY - SAMBENEDETTESE 0-3

ROMA CITY (4-2-3-1): Barone; Franco (75′ Rea), Diakité, Martinoli, Di Emma; Pisanu (75′ Cabella), Matteucci; Meo (35′ Manoni), Zammarchi (75′ Napoleoni), Rasi; Raffini (53′ Perroni). A disposizione: Opara, Tirella, Corvaglia, Mercanti. Allenatore: Beretta (Statuto squalificato).

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Marone; Murati, Conson, Karkalis (36′ Zaffagnini), (46′ Agostinone), Viscardi; Favo, Alboni, Angiulli (81′ Luzzetti); Marras, Vita (76′ Del Moro), Proia (76′ Tassi). A disposizione: Mazzi, Sciarra, Amato, Scarponi. Allenatore: Manoni.

MARCATORI: 62′ Marras, 64′ Proia e 67′ Vita (S).

AMMONITI: Raffini (R), Karkalis e Luzzetti (S);