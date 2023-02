Serie D girone F, il Roma City supera l'ostacolo Fano

Non sa più fermarsi il Roma City, che ha svoltato la sua stagione e contro il Fano vince 2-0 cogliendo il suo quinto risultato utile consecutivo, con il premio di essere uscito per la prima volta in stagione dalla zona playout. La squadra di Statuto ha gestito con autorità un match difficile contro una squadra di buona classifica contro il Fano, colpendo nel finale grazie ai due gol di Rasi e Moreo che hanno spezzato le gambe agli ospiti, fino a quel momento sempre in partita.

ROMA CITY - FANO 2-0 (74' Rasi, 95' Moreo)