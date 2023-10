Serie D girone F, il Roma City subisce la rimonta del Matese

Pomeriggio di frustrazione per il Roma City, che si vede rimontato due volte e manca l'aggancio alla vittoria nella sfida della sesta giornata del girone F di Serie D contro l'FC Matese. I laziali sono andati in vantaggio già al 15' con il gol di capitan Codromaz, salvo subire al 24' il gol del pareggio di Marcucci. La partita sembra andare in discesa con il gol di Ascoli cinque minuti dopo, ma Gelonese complica la partita dei suoi con un rosso che lascia il Roma City in dieci. Con la superiorità numerica il vigore degli attacchi degli abruzzesi aumenta, e trovano il pareggio poco prima dell'intervallo con Gagliardini. Al rientro il forcing del Matese continua, e dopo solo quattro minuti Napoletano sigla il gol del definitivo 3-2, a cui il Roma City non riesce a trovare contromisure nonostante l'assalto finale.

FC MATESE - ROMA CITY 3-2 (15' Codromaz (R), 24' Marcucci (M), 29' Ascoli (R), 44' Gagliardini (M), 49' Napoletano (M)