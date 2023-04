Serie D girone F, il Roma City stende il Notaresco

Squadra in casa

All'ultimo respiro il Roma City si prende tre punti cruciali per la salvezza, superando un Notaresco coriaceo e che fino all'ultimo ha tenuto in vita il match. Il gol decisivo lo sigla Rasi, che al 49' raccoglie un assist semplice che deve soltanto spingere in rete con un comodo tap-in. La squadra romana ora può sognare la salvezza diretta, prodotto di una seconda parte di stagione di alto livello. Il distacco ora è solo tre punti, con il primo posto disponibile occupato dai corregionali della Nuova Florida.

ROMA CITY - NOTARESCO 1-0 (49'st Rasi)