Serie D girone F, il Roma City sorprende la Nuova Florida

Il gol nel finale di Raffini manda il Roma City in paradiso e la Nuova Florida nella disperazione in quello che è stato il derby laziale della quindicesima giornata del girone F di Serie D. Per il Roma City, che ha spezzato l'equilibrio in una sfida che ha visto tutte e due le squadre avvicinarsi alla rete, è la seconda vittoria consecutiva e il settimo punto nelle ultime quattro gare. Una testimonianza di come la squadra romana si stia provando a rialzare dopo un inizio stentato, e ora è risalita fino al quartultimo posto a soli cinque punti dalla salvezza diretta. A quattro punti sopra, in piena zona playout, c'è proprio il Nuova Florida. La squadra laziale è invischiata in piena lotta salvezza e non trova la gioia della vittoria dalla nona giornata.

ROMA CITY - NUOVA FLORIDA 1-0 (45'st Raffini)