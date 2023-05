Serie D girone F, il Roma City si condanna ai playout

Non è andata come speravano i suoi tifosi la domenica del Roma City, che nell'ultima giornata del girone F di Serie D perde con il già retrocesso Tolentino e manca così l'accesso alla salvezza diretta. La squadra romana non è riuscita, forse tradita dalla pressione di dover inseguire la vittoria a tutti i costi, a sbrogliare un match più complicato del previsto contro una squadra si già retrocessa ma proprio per questo libera di giocare senza pensieri. La beffa definitiva per il Roma City è arrivata soltanto nel finale, con il gol all'85' di Tizi che ha regalato i tre punti al Tolentino. Per i romani resta la consolazione di poter affrontare la giostra dei playout con il miglior piazzamento del girone F.

TOLENTINO - ROMA CITY 1-0 (40'st Tizi)