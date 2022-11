Serie D girone F, il Roma City scende all'ultimo posto

Continua la crisi del Roma City, che contro il Chiusi perde per 2-0 davanti ai suoi tifosi e scende all'ultimo posto in classifica, superato dal Termoli fresco di pareggio con il Montegiorgio. Succede tutto nell'ultima mezzora, con Cesario e Bregasi che regalano i tre punti al Chieti in trasferta che può uscire così dalla zona playout ed è fresco di salvezza. Strada ancora più in salita quindi per il Roma City, fermo a sette punti con una sola vittoria in tredici partite.

ROMA CITY - CHIETI 0-2 (69′ Cesario, 75′ Breagsi)