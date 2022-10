Serie D girone F: Il Roma City in nove si arrende al Fano

Torna da Fano con una sconfitta il Roma City, condizionato da una partita passata per larga parte in dieci uomini per l'espulsione del portiere al 13' per un fallo da ultimo uomo e conclusa in peggio, con un doppio giallo commiato a Barone all'83' che ha di fatto concluso la sfida dei romani, già sotto dal 59' per il gol di Pensalfini che era riuscito a trafiggere il muro posto dal Roma City a seguito dell'espulsione. Con i romani in nove nel finale è arrivato anche il raddoppio che ha chiuso definitivamente il match ad opera di Broso all'86', consegnando i tre punti ai padroni di casa, con il Roma City che scivola al penultimo posto in classifica.

FANO - ROMA CITY 2-0 (59'st Pensalfini, 86'st Broso)