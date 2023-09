Serie D girone F, il Roma City forza sei con il Notaresco

Non poteva iniziare meglio la stagione del Roma City, che nella prima casalinga stende con un roboante 6-1 il Notaresco e si candida ad un ruolo di protagonista per il campionato appena iniziato. Una partita che è stata tale soltanto nel primo tempo, con Forcini che al 35' ha pareggiato per gli ospiti del Notaresco, correggendo l'autogol al 15' di Antezza che aveva portato avanti il Roma City. La tempesta della squadra di casa parte dopo una decina di minuti della ripresa, in cinque minuti l'uno-due Di Renzo e Codromaz porta il City avanti 3-1 al 66', con lo stesso di Renzo che chiude la doppietta personale al 75' per il 4-1. Nel finale è accademia per la squadra di casa, che trova il 5-1 al 77' con Mancino e poi fissa il risultato sul definitivo 6-1 che non può che far ben sperare per la stagione.

ROMA CITY - NOTARESCO 6-1 (15' aut. Antezza (R), 35' Forcini (N), 62' Codromaz (R), 66' e 75' Di Renzo (R), 77' Mancino (R)