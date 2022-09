Serie D girone F, il Roma City crolla nel secondo tempo contro il Vastese

Un secondo tempo disastroso a livello difensivo costa la prima vittoria in Serie D al Roma City, che subisce una pesante cinquina dalla Vastese in trasferta, con quattro gol segnati nel secondo tempo dai padroni di casa. Tutto era iniziato per il meglio nel primo tempo, con Raffini che al 16' ha portato in vantaggio il Roma City e aveva risposto con una doppietta al 44' al temporaneo pareggio di Orchi al 28'. Nel secondo tempo però la Vastese si scatena, e già nel primo quarto d'ora ribalta ancora una volta il match con i gol di Greselin e Ricciardo. Con il Roma City tutto in avanti ci pensa Calì a chiudere definitivamente il match al 27', con Minchillo che in pieno recupero mette a segno il quinto gol che sigilla la prima vittoria in campionato della Vastese.

VASTESE - ROMA CITY FC 5-2 (16'pt e 44'pt Raffini (R), 28' Orchi (V), 5' st Greselin (V), 27'st Calì (V), 47'st Minchillo (V)