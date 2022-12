Serie D girone F, il Roma City cede al Pineto

Domenica da dimenticare per il Roma City, fermato in trasferta dal Pineto capolista con il punteggio di 3-1. La squadra romana non ha saputo ribaltare i pronostici che la vedevano nettamente sfavorita contro la squadra che comanda il campionato con sette punti di vantaggio sulla seconda. Il fortino dei romani ha resistito quasi venti minuti, con Lo Sicco che trasformando il rigore guadagnato da Maio ha dato il via alla festa dei padroni di casa, ribadita nel secondo tempo da Di Filippo e Maio. Nel recupero arriva anche il gol della bandiera del Roma City, firmato da Raffini.

Pineto – Roma City 3-1 (18′ rig. Lo Sicco (P), 61′ Di Filippo (P), 83′ rig. Maio (P) 91′ Raffini (R)