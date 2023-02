Serie D girone F, il Roma City cede al Matese

Si infrange contro il Matese il buon momento del Roma City, in ripresa in campionato ma che ferma così la striscia di cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Statuto non è riuscita a superare il muro del Matese, che con i gol di Napoletano e Sorrentino è riuscita a portarsi a casa i tre punti. Per il Roma City segna Mancino, ma non basta per vincere una partita che fa scivolare di nuovo il Roma City dentro la zona playout.

MATESE - ROMA CITY 2-1 (Napoletano (M), Sorrentino (M), Mancino (R)