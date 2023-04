Serie D girone F, il Roma City cede al Chieti nello scontro salvezza

Giornata no per il Roma City, che contro il Chieti incappa in una sconfitta dolorosa sul campo ma soprattutto per la classifica. I romani infatti scivolano così a sei punti proprio dagli abruzzesi, che prima di questo match erano a tre punti di vantaggio sulla zona playout. Il Roma City può però ringraziare il Vastogirardi, che battendo l'Avezzano ha mantenuto invariati i quattro punti di distacco dalla salvezza diretta. Primo tempo più a marca casalinga, con Cesario e Di Renzo che hanno impegnato il portiere del City Opara. Ad inizio secondo tempo gli ospiti provano a scuotersi con Rea da buona posizione, ma il suo tiro termina fuori. A sbloccare il match ci pensa Di Renzo, che quando il match sembrava avviarsi verso un pareggio gela il Roma City con la sua conclusione vincente al 41', regalando così tre punti cruciali ai suoi.

CHIETI - ROMA CITY 1-0 (41'st Di Renzo)