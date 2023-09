Serie D girone F, il Real Monterotondo travolto in casa dall'Avezzano

Niente da fare per il Real Monterotondo, che nella sfida interna del girone F di Serie D contro l'Avezzano viene travolto dagli abruzzesi con un pesante tris che non lascia scampo ai laziali. Ad aprire le danze per l'Avezzano è Roberti, che al 19' porta in vantaggio i suoi e propizia il gol del raddoppio di Forte poco prima dell'intervallo. Il Monterotondo non riesce ad organizzare una reazione e subisce anche il gol del definitivo 0-3 per mano di De Silvestro al 33'. I laziali restano così sul fondo della classifica del girone F di Serie D.

REAL MONTEROTONDO - AVEZZANO 0-3 (19 pt Roberti (A), 42 pt Forte (A), 33 st De Silvestro (A))

Real Monterotondo: Benvenuti, Malvesstuto, Calisto, Gianni, Primasso, Pasqui, Amore, Meledandri, Napoleni, Manca, Cuccioletta. A disp.: Simionato, Albanesi, Macri, Cantiani, Compagnone, Scaffidi, Nardoni, Taviani, Riosa. Allenatore: Polverini.

Avezzano: Cultraro, Pertosa, Roberti, Senesi, Verna, Marzuillo, Golia, Angelilli, Pietrangeli, Cattaneo, Forte. A disp.: Brusca, Pinelli, De Lorenzo, Ferrani, Costa, D’Alessandris, De Silvestro, Filippini, Montecolle. Allenatore: Ferazzoli.

Marcatori: 19'pt Roberti (A), 42'pt Forte (A), 33'st De Silvestro (A).

Arbitro: sig. Bellò di Castelfranco Veneto.

Assistenti: sig.ri Pascoli di Macerata e Giannelli di Pesaro.