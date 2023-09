Serie D girone F, il Real Monterotondo sorprende l'Aquila

Domenica di festa per il Real Monterotondo, che si prende uno scalpo importante in trasferta battendo l'Aquila per 2-3 nella sfida della terza giornata del girone F di Serie D. I laziali sono stati bravi a non disunirsi dopo essersi visti rimontare il vantaggio iniziale al 35' di Meledandri, prima col gol in pieno recupero del primo tempo di Angiulli e poi con la conclusione di Banegas appena cinque minuti dopo l'intervallo. Nel corso del secondo tempo la reazione degli ospiti è rabbiosa, con un uno-due in soli quattro minuti firmato da Manca e Scaffidi, che tra il 61' e il 64' ribaltano totalmente il match e consegnano i tre punti ai laziali. Nel finale c'è anche tempo per i rimpianti degli aquilani, che colpiscono il palo con Sarritzu in pieno recupero.

L'AQUILA - REAL MONTEROTONDO 2-3 (35'pt Meledandri (R), 48'pt Angiulli (A), 5'st Banegas (A), 16' st Manca (R), 19'st Scaffidi (R)