Serie D girone F, il Real Monterotondo cade a Campobasso

Niente da fare per il Real Monterotondo, che nella prima giornata del girone F di Serie D cade a Campobasso per 3-1. Una sfida complicata sin dalle prime battute per i laziali, che vanno sotto già al sesto minuto con Di Nardo per poi subire la doccia gelata del raddoppio nel momento di massimo sforzo, con il gol al 45' di Gonzalez. Al 62' Amore su rigore accorcia le distanze per il Monterotondo, ma sette minuti dopo è Corvino a trovare il gol del definitivo 3-1 che consegna la prima vittoria del campionato ai molisani.

CAMPOBASSO - REAL MONTEROTONDO 3-1 (6' Di Nardo (C), 45' Gonzalez (C), 62' rig. Amore (R), 69' Corvino (C)