Serie D girone F, il Porto d'Ascoli frena la Nuova Florida nel finale

Niente da fare per la Nuova Florida, che contro il Porto d'Ascoli non va oltre l'1-1 in trasferta e ha parecchio da recriminare per i tre punti sfumati nel finale. Era iniziato tutto nel migliore dei modi, con Pacillo che già al quinto minuto ha dato il vantaggio ai suoi. Con tutto che sembrava andare nella direzione della Nuova Florida ci ha pensato Zoboletti a culminare in gol la reazione dei suoi. Il giocatore dei padroni di casa ha siglato il gol del pareggio al 92' che mantiene i laziali a soli tre punti di vantaggio sulla zona playout, occupata dal Roma City.

PORTO D'ASCOLI - NUOVA FLORIDA 1-1 (5'pt Pacillo (NF), 47'st Zoboletti (PA)