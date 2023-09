Serie D girone F, il poker dello United Riccione stende il Roma City

Non è buona la seconda per il Roma City, che dopo il 6-1 della prima giornata resta a tre punti dopo la trasferta romagnola contro lo United Riccione. Una sfida equilibrata per la prima mezz'ora, con Ferrara che realizza un rigore arrivato per fallo di mano, anche se Djuric nel proseguimento dell'azione aveva messo la palla in rete. Dopo solo cinque minuti della ripresa si complica il match degli ospiti, con Del Mastro che si fa espellere in due minuti per doppio giallo. All'undicesimo infatti arriva il gol che chiude il match, con Djuric che segna di testa. Nel finale di secondo tempo il Riccione dilaga, prima con il tris di Ferrara per la doppietta personale e poi nel recupero con Pellacani, che sigla il gol del definitivo 4-0.

UNITED RICCIONE - ROMA CITY 4-0

UNITED RICCIONE (4312):

Bracaj; Ndoj, Syku, Mesisca, Ramires; Scalini (28'st Callegaro), Djuric (11'st Matteucci), Tonelli (36'st Pellacani); Napolitano; Ferrara (41'st Ventola), Tiganj (20'st Kyeremateng).

A disp.: Servalli, Carpentieri, Filì, Cottone.

All.: Pulzetti

ROMA CITY (352)

Muraca; Scognamiglio, Codromaz, Fradella (29'st Ascoli); Bandeira (29'st Gurini), Pellegrino, Capece, Proia (9'st Gelonese), Del Mastro; Di Renzo, Sparacello.

A disp.: Di Chiara, Tinti, Ferrante, Bonello, Mancino, Bekale.

All.: Maurizi

Arbitro: Branzoni di Mestre

Ammoniti: Djuric, Del Mastro, Codromaz, Matteucci

Espulso: Del Mastro al 5'st per doppia ammonizione

Marcatori: 35' e 32'st Ferrara (R), 11'st Djuric, 46'st Pellacani