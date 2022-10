Serie D girone F: Il Nuova Florida trova la rimonta clamorosa nel finale

La Nuova Florida non molla mai, e nei minuti finali di una partita concitata riesce a recuperare il doppio svantaggio inferto dal Montegiorgio nella prima mezz'ora e si porta a casa un punto pesantissimo per il morale. La squadra laziale era andata sotto al sesto minuto per il gol di Antichi, con Tenkorang che sembrava aver messo la sfida al sicuro per i padroni di casa al 25'. Gli ospiti alzano la pressione nel secondo tempo, colpendo la traversa con Zitelli al 37' e trovando poi il gol che da speranza al 45' con la punizione di Sicurella che prende una parabola strana e si insacca in rete con la complicità del portiere. Succede di tutto nei minuti di recupero, e l'arbitro assegna rigore per una trattenuta in area, con Capparella che si presenta sul dischetto e regala un punto dorato al Nuova Florida.

MONTEGIORGIO - TEAM NUOVA FLORIDA 2-2

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi; Perini, Baraboglia, Diop, Morganti; Marini (34’ st Monza), Misin, De Angelis Alessandro (30’ st Pampano); Cardoni (22’ st Vignaroli), Antichi (12’ st Perpepaj), Tenkorang (1’ st Zancocchia). A disposizione: Pettinari, Del Rosso, Rango, Santoro. Allenatore: Gianluca De Angelis.

TEAM NUOVA FLORIDA (4-4-2): Giordani; Pacillo, Spina, Cason, Contini; Moretti, Miola, Sicurella, De Marchis (22’ st Zitelli); Capparella, Toskic (7’ st Kovbasniuk). A disposizione: D’Angeli, Ferrari, Cannizzaro, D’Angelo, Menchinelli, Vanni, De Martino. Allenatore: Alessandro Del Grosso.

ARBITRO: Sig. Kristian Bellò della sezione di Castelfranco Veneto

ASSISTENTI: Sig. Luca Rizzo della sezione di Pinerolo e Sig. Alessandro Liuzza della sezione di Milano.

RETI: 6’ pt Antichi, 25’ pt Tenkorang, 45’ st Sicurella, 49’ st Capparella (rig)

NOTE: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex dirigente rossoblù Florindo Verrucci; ospiti in divisa rossonera , pantaloncini neri e calzettoni rossi e portiere rosa e blu; locali in divisa bianca, pantaloncini e calzettoni bianchi e portiere verde; ammoniti Baraboglia, Pettinari, Capparella, Cason, Contini, Morganti, Perini, Tenkorang e Toskic; corner 1-4; recupero 2’ pt, 5’ st.