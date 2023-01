Serie D girone F, il Nuova Florida espugna il Vastogirardi

Squadra in casa

Squadra in casa Vastogirardi

Bella vittoria esterna del Nuova Florida, che sul campo del Vastogirardi si prende tre punti cruciali che spediscono la squadra laziale a quattro punti dalla zona playout, nell'ultimo posto occupato dalla Vastese. A decidere il match a favore della Nuova Florida è una doppietta ad inizio secondo tempo di Sebastiani, che in sette minuti ha siglato i due gol che hanno indirizzato in maniera definitiva il match. Per i padroni di casa ci ha pensato Mekni al 28' a provare a riaprire il match, ma i laziali sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine e a chiudere una sfida fondamentale.

VASTOGIRARDI - NUOVA FLORIDA 1-2 (9'st e 16'st Sebastiani (N), 28'st Mekni (V)