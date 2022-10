Serie D girone F: Il Cynthialbalonga passa grazie a Giacobbe

Tre punti per la Cynthialbalonga, che contro il Notaresco passa grazie al gol dopo quattro minuti di Giacobbe, che con la sua conclusione ha indirizzato la squadra verso la seconda vittoria in campionato ma la prima dopo quasi un mese di campionato. Con una classifica così corta però i tifosi del Cynthia possono ben sperare, con la squadra laziale a 10 punti in classifica e in settima posizione, soltanto un punto sotto alla zona playoff.

CYNTHIALBALONGA - NOTARESCO 1-0 (4'pt Giacobbe)