Serie D girone F, il Cynthialbalonga crolla a Vasto

Battuta d'arresto per la Cynthialbalonga, che a Vasto contro la Vastese cede per 3-1 e si riavvicina alla zona playout, ora distante solo un punto dal Montegiorgio e proprio dalla Vastese. Gli abruzzesi sono andati avanti a cavallo dei due tempi, prima con il gol di Mazzotti al 34' e poi il raddoppio di Favo al 59'. A riaprire il match per i castellani ci ha pensato Fontana al 75', ma il gol di Maiorano all'84' ha chiuso definitivamente una sfida che a livello di classifica inguaia la Cynthialbalonga.

VASTESE - CYNTHIALBALONGA 3-1 (34' Mazzotti (V), 59' Favo (V), 75' Fontana, 84' Maiorano (V)