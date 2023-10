Serie D girone F, il Chieti piega il coraggio del Tivoli

Brucia per le modalità ma non per il valore dell'avversario la sconfitta del Tivoli contro il Chieti. I laziali infatti hanno lottato alla pari con gli abruzzesi capolisti per tutto il match, salvo uscirne senza punti. A decidere la sfida è stato il secondo tempo, con le prodezze del portiere di casa Antignani che al 6' ha tolto dall'incrocio dei pali un colpo di testa a botta sicura di Cruz. Il Chieti ha saputo resistere alla pressione e contrattaccare, e il colpo di testa di Postiglione da calcio d'angolo di fatto ha deciso il match al 25'. Il Tivoli è andato vicinissimo al pareggio al 33' con Maurizi, ma ancora una volta Antignani è stato decisivo per i suoi. I laziali restano così invischiati nella zona playout.

CHIETI - TIVOLI 1-0 (25'st Postiglione)

CHIETI (4-3-3): Antignani; Laziz, Spinelli, Conson, Postiglione; Forgione, Benigni, Mercuri; Masawoud, Ardemagni (dal 1′ s.t. Fall), Gatto. A disp. Bux, Bartoli, Barlafante, Vesi, D’Ancora, Romagno, Mazzei, Di Sabatino. All. Chianese.

TIVOLI (4-3-3): Vento; Spirito, Valentini, Iurgens, Savi; Traditi, Santarelli, Fatati; Panaioli, Cruz, Maurizi. A disp. Zappala, Abdala, Orrei, Recchiuti, De Montis, Labrozzi, Pedrini, Camilli, Pellegrini. All. Pascucci.