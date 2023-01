Serie D girone F, i risultati di Trastevere e Nuova Florida

La sconfitta della Nuova Florida col Matese assumi connotati di classifica ben definiti per la squadra laziale del girone F di Serie D. La Nuova Florida viene infatti condannata alla sconfitta da un gol di Sorrentino in pieno recupero del primo tempo, una beffa contando il palo colpito da Valentini poco prima. La squadra di Boccolini scende pericolosamente all'ultimo posto salvezza disponibile, con un solo punto di vantaggio sulla Vastese. A dare il punto alla Vastese è stata un'altra squadra laziale, il Trastevere, che in casa ha trovato il terzo risultato utile consecutivo. Tutto è successo in tre minuti, con il vantaggio di De Cerchio per gli ospiti al 25' e la pronta risposta al 28' di Crescenzo con un tap-in sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

NUOVA FLORIDA - MATESE 0-1 (Sorrentino)

TRASTEVERE - VASTESE 1-1 (25'pt De Cerchio (V), 28'pt Crescenzo (T)