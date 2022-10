Serie D girone F, i risultati dell'ottava giornata

Domenica da imbattute per le squadre laziali del girone F di Serie D. Ben tre i pareggi, con il Roma City che in trasferta strappa un punto pesantissimo al favorito Vastogirardi grazie al gol di Perroni in avvio. Fermato in trasferta anche il Nuova Florida, che non va oltre il pari per 1-1 sul campo del Chieti. Di valore il pareggio del Cynthialbalonga, che blocca il Pineto in casa con un pareggio a reti bianche. Può esultare invece il Trastevere, corsaro sul campo della Sambenedettese grazie ai gol di Bertoldi e Giordani e che si regala così la vetta del girone F.

SAMBENEDETTESE-TRASTEVERE 0-2 (28'pt Bertoldi, 9'st Giordani)

CYNTHIALBALONGA - PINETO 0-0

VASTOGIRARDI - ROMA CITY 1-1 (Perroni (R) 3'pt, Ruggieri (V) 28'st)

CHIETI - NUOVA FLORIDA 1-1 (49′ Barbetta (C), 70′ El Bakhtaoui (N)