Serie D girone F: Giornata amara per Roma City e Nuova Florida, pari Cynthialbalonga

Si ferma temporaneamente la rincorsa playoff del Cynthialbalonga, che viene fermato sull'1-1 in trasferta dal Porto d'Ascoli. Una Cynthia coriacea ha recuperato un match che sembrava avviato verso la vittoria marchigiana, rispondendo al 72' con il gol di Ferri Marini al vantaggio iniziale di Zobolotti. Ora per i castellani il quinto posto utile per i playoff dista due punti. Duro tris esterno invece per il Nuova Florida, che crolla al cospetto della capolista Pineto, troppo oggi per i laziali. Resta all'ultimo posto in classifica il Roma City, sconfitta in casa dal Montegiorgio grazie al gol di Diop sugli sviluppi di un calcio di punizione.

PORTO D'ASCOLI - CYNTHIALBALONGA 1-1 (55' Zobolotti (P), 72' Ferri Marini (C)

PINETO - NUOVA FLORIDA 3-0 (25′ pt Njambe, 3′ st Njambe, 36′ st rig. Maio)

ROMA CITY - MONTEGIORGIO 0-1 (40' Diop)