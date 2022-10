Serie D girone F: Gallo condanna il Trastevere alla sconfitta

Non riesce a trovare la via del successo il Trastevere, che in trasferta contro il Vastogirardi subisce la seconda sconfitta e scivola fuori dalla zona playoff, con i padroni di casa che invece salgono alla prima posizione in classifica grazie ai tre punti arrivati oggi. A decidere il match ci ha pensato un gol di Gallo nelle battute iniziali, con il Trastevere che non è riuscito a rispondere ed ha visto le sue speranze di fare punti declinare a causa dell'espulsione di Crescenzo, che ha lasciato i suoi in dieci e ha ridotto ancora di più le possibilità di fare risultato.

VASTOGIRARDI - TRASTEVERE 1-0 (6'pt Gallo)