Serie D girone F e G, i risultati della trentesima giornata: la Romana si rilancia per i playoff, il Monterotondo vede la salvezza

Si è conclusa la ventinovesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

I gironi F e G: domenica trionfale per le laziali nel girone F

Esce definitivamente dalla zona retrocessione il Real Monterotondo, un 2-1 davanti ai suoi tifosi al Sora vale tre punti cruciali per scampare il pericolo playout proprio ai danni del Sora. Esulta anche il Roma City, che rientra in zona playoff con il 3-0 inferto all'Avezzano grazie a Delmastro, Sparacello e Azzimati. Ha più di qualche rimpianto la Tivoli, che contro il Fano aveva la chance di staccare una rivale per la salvezza e invece viene raggiunta al 90' dai marchigiani con Gonzalez. Nel girone G un gol dell'olandese Van Rijswijk sblocca e decide la sfida salvezza Nuova Florida - Boreale, con la Florida che tiene il treno salvezza. La Romana finisce in nove per un finale concitato ma vince in trasferta con il Gladiator, con il gol di Succi e l'autogol di Finizio prima di subire il rigore di Castaldo nel finale che ha riaperto il match ma senza conseguenze. Sconfitta indolore per la classifica ma comunque pesante per la Cynthialbalonga, battuta per 3-0 dai sardi del Budoni che continuano a sperare nella salvezza nonostante il penultimo posto. Un tempo intero in 10 al Trastevere non fa male, e un rigore di Tortolano regala un pareggio importante che allontana i playout. Chiude la carrellata l'ennesimo derby laziale, con l'Anzio che si aggrappa a Bencivenga per i tre punti in trasferta contro l'Ostiamare che complicano la rincorsa ai playoff degli ostiensi, ora a meno sei dalla Romana.

I tabellini

GIRONE F

REAL MONTEROTONDO - SORA 2-1

ROMA CITY - AVEZZANO 3-0

TIVOLI - FANO 2-2

GIRONE G

BUDONI - CYNTHIALBALONGA 3-0

GLADIATOR - ROMANA 1-2

NUOVA FLORIDA - BOREALE 1-0

OSTIA MARE - ANZIO 1-2

TRASTEVERE - SASSARI LATTE DOLCE 1-1