Serie D girone F e G, i risultati della ventottesima giornata: Gigi Castaldo fredda l'Anzio, pari tra Real Monterotondo e Tivoli

Si è conclusa la ventottesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: Il Monterotondo acciuffa la Tivoli nel finale

Si dividono la posta nell'anticipo Real Monterotondo e Tivoli, con gli ospiti che hanno tanto da recriminare a causa del pareggio subito in pieno recupero da Primasso, eroe del giorno per il Monterotondo. Un punto d'oro che impedisce alla Tivoli di scappare, con una vittoria infatti i tiburtini sarebbero andati a pari punti con il Termoli proprio a ridosso della zona salvezza. Acciuffa un punto nel finale anche il Roma City, che dopo essersi fatta rimontare il vantaggio iniziale dal duo Veron-Didio a fine primo tempo ha steso il Sora all'84' con il gol del pareggio di Di Renzo che manda il Roma City a tre punti dalla zona playoff.

REAL MONTEROTONDO - TIVOLI 2-2

ROMA CITY - SORA 2-2

Il girone G: la Nuova Florida fa l'impresa a Cava dei Tirreni

Domenica ricca di pareggi e pochi gol anche nel girone G per quanto riguarda le squadre laziali. Il migliore è quello della Cynthialbalonga, che in casa del COS Ogliastra ferma la sesta in classifica nello scontro diretto, botta e risposta tra il 71' e il 73' tra Flores ed El Bakhtaoui. Pareggi a reti bianche anche in Nuova Florida - Budoni e Ostiamare - Boreale, mentre la Romana cade ad Ischia sotto i colpi di Trofa e Pastore ma resta a più cinque sulle squadre fuori dalla zona playoff. Sconfitta dolorosa e pesante in chiave salvezza per l'Anzio, con l'immortale Gigi Castaldo che punisce l'Anzio al 94' dando tre punti cruciali al suo Gladiator. Vince soltanto il Trastevere, fresco di cambio di allenatore, un 1-0 a firma Tortolano che porta i romani a più quattro sulla zona playout.

COS OGLIASTRA - CYNTHIALBALONGA 1-1

NUOVA FLORIDA - BUDONI 0-0

OSTIAMARE - BOREALE 0-0

ISCHIA - ROMANA 2-0

GLADIATOR - ANZIO 1-0

TRASTEVERE - CASSINO 1-0