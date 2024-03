Serie D girone F e G, i risultati della ventinovesima giornata: l'Anzio crolla in casa con il Civita Castellana, l'Ostiamare vince all'ultimo respiro

Si è conclusa la ventinovesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F

Ancora un derby nel girone F, con Tivoli e Roma City che questa settimana si sono date battaglia a Tivoli, in una sfida cruciale per la classifica di entrambe. A prevalere è il Roma City, prima con Bonello al 55' e poi con Ingretolli all'86' a spegnere ogni tentativo di rimonta casalinga, con il Roma City che vola a soli due punti dall'Avezzano al quinto posto in classifica. Continua la risalita del Monterotondo, che vince l'importante scontro salvezza con il Fossombrone grazie ad un gol per tempo di Cannas e Squerzanti, andando a due punti dalla zona salvezza diretta.

TIVOLI - ROMA CITY 0-2

FOSSOMBRONE - REAL MONTEROTONDO 1-2

Il girone G

Nel girone G fa notizia il tracollo dell'Anzio, demolito davanti ai suoi tifosi dal Flaminia Civitacastellana, che trascinato da Sirbu vince 6-0 a domicilio e inguaia l'Anzio. Ne approfitta la Boreale penultima che va a meno tre dai playout, occupati all'ultimo posto playout dal Nuova Florida sconfitto da Altobello e il suo San Marzano, con il 2-0 ai danni del COS Ogliastra grazie alla doppietta di Gjoni. Perde anche la Romana quinta, un 2-0 casalingo nello scontro diretto con la Nocerina seconda forza. Vittoria importante in chiave salvezza per il Trastevere, con il gol di Tortolano che fa la differenza nella trasferta sarda con l'Uri e porta i trasteverini a più sette sulla zona calda. Successo esterno importante anche per l'Ostiamare, che a Cassino vince un delicato scontro playoff con il gol in pieno recupero di Sorgente che fa esultare gli ospiti. Resta attaccata al treno playoff anche la Cynthialbalonga, un 2-0 a firma Cappai e Lisari che basta per piegare l'Ischia.

ANZIO - FLAMINIA CIVITACASTELLANA 0-6

CASSINO - OSTIAMARE 2-3

SAN MARZANO - NUOVA FLORIDA 1-0

BOREALE - COS OGLIASTRA 2-0

ROMANA - NOCERINA 0-2

ATLETICO URI - TRASTEVERE 0-1

CYNTHIALBALONGA - ISCHIA 2-0