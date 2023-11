Serie D girone F e G, i risultati della dodicesima giornata: continuano le crisi di Ostiamare e Trastevere

Si è conclusa la dodicesima giornata per i gironi F e G di Serie D.

Il girone F: il Roma City si avvicina ai playoff

Nel derby laziale del girone F ne esce vincitore il Roma City, che travolge il Tivoli con una grande prestazione e si porta a un solo punto dalla zona playoff. A decidere il match, finito 4-1, sono stati Scognamiglio, Sparacello e Di Renzo, il primo con una doppietta, con il Roma City bravo a rispondere al pareggio iniziale di Camilli al 39' del primo tempo. Vittoria cruciale anche per il Real Monterotondo, che stende il Notaresco con un gol di Napoleoni in avvio di secondo tempo ed esce dalla zona playout.

Il girone G: Continua la crisi dell'Ostiamare

Giornata pessima invece per le squadre laziali nel girone G. Perde ancora l'Ostiamare, che cede al Cassino terzo in classifica e resta alla ricerca di una vittoria che manca dalla quinta giornata. Cede anche la Boreale, battuta nella trasferta sarda dall'Ogliastra, mentre la Nuova Florida viene beffata al 90' da un coriaceo San Marzano che pareggia i conti con Ferrari al vantaggio iniziale di Vianni. Perdono Anzio e Trastevere, contro Flaminia e Atletico Uri, mentre la Cynthialbalonga si mantiene al terzo posto tra i rimpianti, con la vittoria sfumata negli ultimi minuti per il pareggio di Baldassi dell'Ischia. Vince solo la Romana, che ringrazia un gol di Calì in avvio per prendersi tre punti importanti a Nocera.

I tabellini

GIRONE F

REAL MONTEROTONDO - NOTARESCO 1-0

ROMA CITY - TIVOLI 4-1

GIRONE G

OSTIAMARE - CASSINO 0-1

NUOVA FLORIDA - SAN MARZANO 1-1

ISCHIA - CYNTHIALBALONGA 1-1

NOCERINA - ROMANA 0-1

TRASTEVERE - ATLETICO URI 0-2

FLAMINIA - ANZIO 2-0

COS OGLIASTRA - BOREALE 1-0