Serie D girone F e G, i risultati della decima giornata: il Real Monterotondo ne prende cinque in casa dal Riccione

Si è conclusa la decima giornata di Serie D nei girone F e G per le squadre del Lazio e della provincia di Roma.

Il girone F: il Real Monterotondo crolla in casa

Domenica da incubo per il Real Monterotondo, che contro lo United Riccione crolla malamente in casa per 1-5. Una sfida decisa già nel primo tempo, con il tris firmato Napolitano-Ferrara-Maio che ha chiuso il primo tempo sullo 0-3 e dato il La al dilagare del secondo tempo dei romagnoli. Male anche il Tivoli, che contro l'Atletico Ascoli cede in trasferta subendo un gol per tempo da Olivieri in avvio e Traini nel finale. Si desta invece il Roma City, che va sotto 2-0 in avvio di secondo tempo per i gol di Broso e Scheffer per poi riaccendersi nel finale grazie a Di Renzo.

Il girone G: la Romana vince a Trastevere

L'unico derby di giornata se lo prende la Romana, che a Trastevere trova una grande prestazione ed esce dalla zona playout. Il Trastevere era anche andato avanti al 24' con il tiro da fuori di Crescenzo, salvo subire il pareggio immediato di Vagnoni. Nel finale un assolo di Calì mette il solco decisivo tra le due squadre, a cui i padroni di casa nel secondo tempo non riescono a reagire. Due punti persi invece dall'Ostiamare, che in casa va avanti 2-1 contro il San Marzano ma subisce il pareggio definitivo di Cuomo a soli tre minuti dal novantesimo. Pioggia di pareggi per le altre, con la Boreale e la NF Ardea (fresca di esonero di mister Boccolini) che non vanno oltre lo 0-0 con Flaminia e Cavese. Perde l'Anzio con la Nocerina in maniera amarissima, dopo essere stato sopra 2-0 a fine primo tempo e complice la doppietta nella prima mezz'ora della ripresa di Liurni che ha frastornato gli anziati che poi nel finale hanno subito i gol decisivi di Parravicini e El Bakhtaoui. Sorride invece la Cynthialbalonga, corsara in Sardegna contro l'Atletico Uri grazie al solito gol di Sartor. Ora i castellani volano al terzo posto in classifica che significa playoff.

I tabellini

SERIE D GIRONE F

REAL MONTEROTONDO - UNITED RICCIONE 1-5 (22'st Cantiani (R), 23'pt Napolitano (U), 31'pt Ferrara (U), 47'pt Maio (U), 3'st Pichierri (U), 13'st Tonelli (U)

ATLETICO ASCOLI - TIVOLI 2-0 (12'pt Olivieri, 39'st Traini)

VIGOR SENIGALLIA - ROMA CITY 2-2 (1′ Broso (V), 60′ Scheffer (V), 68′ e 77′ Di Renzo (RM)

SERIE D GIRONE G

FLAMINIA - BOREALE 0-0

NF ARDEA - CAVESE 0-0

TRASTEVERE - ROMANA 1-3 (24'pt Crescenzo (T), 25'pt Vagnoni (R), 38'pt, 48'pt Calì (R)

NOCERINA - ANZIO 4-2 (20’ pt Flores Heatley (A), 39’ pt Lilli (A), 16’ st, 23’ st Liurni (N), 42’ st Parravicini (N) 45’+5’ El Bakhtaoui (N)

ATLETICO URI - CYNTHIALBALONGA 0-1 (7'st Sartor)

OSTIAMARE - SAN MARZANO 2-2 (Cardella 14’pt (O), Di Gennaro 31’pt rig. (SM), Cicarevic 42’pt (O), Cuomo 42’st (SM)