Serie D girone F, Cynthialbalonga e Trastevere si dividono la posta

Non c'è un vincitore in una partita ricca di emozione come Cynthialbalonga - Trastevere. Il derby laziale di giornata del girone F non ha deluso le attese, con un pareggio per 1-1 con grandi implicazioni per la classifica. Il Trastevere ha risposto al gol all'11' di Redondi con Calderoni, che a soli sette minuti dal 90' ha riportato la partita in parità. Un gol che comunque non basta a mantenere i romani nella testa della classifica, con il Pineto ora capolista con un punto di vantaggio. Resta a quindici punti invece la Cynthialbalonga, ora a tre punti dall'Avezzano che occupa l'ultimo posto disponibile per i playoff.

CYNTHIALBALONGA - TRASTEVERE 1-1 (11'pt Redondi (C), 38'st Calderoni (T)