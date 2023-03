Serie D girone F, la Cynthialbalonga resiste al Tolentino

Poteva andare molto peggio alla Cynthialbalonga in questa domenica di Serie D contro il Tolentino, con i castellani che hanno dovuto giocare quasi tutta la partita in dieci per l'espulsione di Santilli ma sono riusciti a strappare un punto che li mantiene al quarto posto in classifica. La squadra laziale ha subito la devastante combo rigore e rosso al 17' del primo tempo, con Santilli espulso e il conseguente rigore trasformato da Vitiello al 18'. La Cynthia si è però aggrappata al solito Cappai, che nel recupero del primo tempo ha trovato il guizzo che è valso un pareggio quanto mai prezioso.

CYNTHIALBALONGA - TOLENTINO 1-1 (18'pt rig. Vitiello (T), 46' pt Cappai (C)