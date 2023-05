Serie D girone F, Cynthialbalonga e Trastevere si giocano i playoff

Si giocherà i playoff per il settimo anno consecutivo il Trastevere, impegnato domani nella semifinale playoff con l'Alma Juventus Fano. I romani avranno sia il fattore campo che il vantaggio in caso di parità grazie alla posizione di classifica superiore, che ai supplementari gli permetterebbe di vincere se il match dovesse terminare con un pareggio. Discorso diverso per la Cynthialbalonga, che torna ai play-off dopo cinque anni d'assenza e lo farà da outsider, sfidando in trasferta la meglio piazzata Vigor Senigallia. Entrambe le sfide si giocheranno alle 16 di domenica pomeriggio, con in palio una finale playoff tutta italiana. Bilancio nettamente a favore della Vigor negli scontri diretti, con uno 0-1 in terra castellana e un 3-1 in casa a favore dei marchigiani. Equilibrato invece il bilancio tra Trastevere e Fano, con il Fano vittorioso in casa per 3-2 mentre i romani 2-1 al Trastevere Stadium.

TRASTEVERE - FANO (ore 16 Trastevere Stadium - Roma)

VIGOR SENIGALLIA - CYNTHIALBALONGA (ore 16 Comunale - Senigallia)