Serie D girone F: Crollo esterno per il Nuova Florida, il Senigallia cala il tris

Niente da fare per la Nuova Florida, che esce dalla trasferta marchigiana contro il Senigallia con zero punti e tre gol subiti. La squadra laziale ha giocato un buon primo tempo, subendo però il gol di D'Errico su assist di Kerjota al 22' e mancando l'opportunità di pareggiare grazie alle numerose parate di Roberto. Il gol che spacca definitivamente la partita arriva subito dopo l'intervallo, con Baldini che manda i padroni di casa sul 2-0. A chiudere il match ci pensa il giovane under Kerjota, che corona una partita stellare con un gol e un assist. I laziali restano così in zona playout a quattro punti, mentre il Senigallia si porta a ridosso della zona playoff.

VIGOR SENIGALLIA- TEAM NUOVA FLORIDA 3-0

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto; Mori (71′ A. Pesaresi), Marini, Magi Galluzzi, Bucari; Mancini (83′ Tomba), Pierpaoli (62′ Gambini), Baldini; Kerjota, Perri (63′ Vrioni), D’Errico (39′ D. Pesaresi). All. Clementi.

TEAM NUOVA FLORIDA (4-3-3): Giordani; Romanelli (48′ Vanni), Spina, Morelli, Contini; Toskic, Zitelli, Cannizzaro (57′ Boggia); Capparella, Kobvasniuk (48′ Sicurella), El Bakhtaoui. All. Del Grosso.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

RETI: 22′ D’Errico, 46′ Baldini, 68′ Kerjota.

NOTE: ammoniti Baldini, Zitelli e Romanelli; recupero 3’+4′; spettatori 700 circa.