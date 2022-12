Serie D girone F, battuta d'arresto per il Trastevere

La domenica di Serie D è da incubo per il Trastevere, che cede a sorpresa in casa contro il Tolentino e vede la vetta del girone F allontanarsi sempre più fino agli attuali sette punti di vantaggio dal primo posto occupato dal Pineto.Una partita stregata per il Trastevere, che nella prima mezz'ora rischia più volte di andare sotto ma si prende poi il vantaggio con Tortolano al 27', bravo ad incrociare il tiro da dentro l'area. Il gol cambia l'inerzia del match, con i romani che ad inizio ripresa vanno due volte vicini al raddoppio con Alonzi e Bertoldi. La beffa arriva al 74' con Gori, che beffa Semprini con un tiro potente, ma ancora peggio va dopo al Trastevere, che in dieci per tutto il finale subisce l'incredibile botta da trenta metri di Vitiello in pieno recupero che infligge ai romani la prima sconfitta casalinga della stagione.

TRASTEVERE-TOLENTINO 1-2 (26'pt Tortolano (TR), 29'st Gori (TO), 48'st Vitiello (TO)