Serie D girone F, il Trastevere ribalta l'Avezzano

Serviva una bella prova ed è arrivata per il Trastevere, che blinda il terzo posto in campionato battendo l'Avezzano nel successo esterno in terra abruzzese. I romani fanno così delle prove di playoff, con la griglia del campionato ormai definitiva e che vedrà il Trastevere ai nastri di partenza dei playoff a breve. La squadra romana ha sbloccato il match al 29' con Tortolano, che servito da Alonzi ha avuto gioco facile nel trovare il gol con un bel tiro da fuori area. Per il pareggio tocca aspettare il secondo tempo, con Pellecchia che premia la grinta dei padroni di casa trovando il gol dell'1-1 in piena area piccola all'11' del secondo tempo. Nemmeno due minuti dopo però è Massimo a dare i tre punti al Trastevere, siglando sugli sviluppi di un calcio d'angolo il gol che vale la vittoria per i romani ad un turno dalla fine del campionato.

AVEZZANO-TRASTEVERE 1-2

MARCATORI: 29'pt Tortolano (T), 19'st Pellecchia (A), 21'st Massimo (T)

AVEZZANO: Coco, Zanon, Labonia (30'st Paris), Donatangelo, Negro, Filosa, Cisse, Bianciardi (36'st Cigliano), Dos Santos, Pellecchia, Marietti (30'st De Almeida). A disp. Di Girolamo, Hoxha, Sassarini, Selle, Corrado, Provenzano. All. Scorsini

TRASTEVERE: Imbastaro, Berardi, Santovito, Calderoni, Massimo (40'st De Costanzo), Lo Porto, Bertoldi (35'st Cervoni), Crescenzo, Alonzi, Tortolano (35'st Santarelli), Laurenzi. A disp. Alessandri, Giordani, De Costanzo, Cervoni, Santarelli, Papaj, Cucci, Valentini, Ciotoli. All. Cioci

ARBITRO: Benevelli di Modena

ASSISTENTI: Di Meglio di Napoli - Napolitano di Caserta

NOTE - Ammoniti: Alonzi, Zanon, Massimo. Angoli: 3-7. Recupero: 1'pt, 4'st