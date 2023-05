Serie D, girone E: tutti i verdetti

Si è conclusa questa stagione di Serie D, e con un girone E agrodolce per le squadre laziali. Prima di arrivare a loro però bisogna fare un recap di tutte le promozioni e retrocessioni, con l'Arezzo che ha conquistato la promozione in Serie C già da tempo. A fare da contraltare all'Arezzo ci sono il Città di Castello ultimo e purtroppo la romana Montespaccato, retrocessa all'ultima giornata a seguito del pareggio esterno con l'Orvietana. Ai playoff volano Pianese, Poggibonsi, Follonica e Livorno, che si sfideranno questa domenica nelle semifinali. Salva invece l'Ostiamare, che non dovrà nemmeno disputare i playout nonostante una stagione travagliata dentro e fuori dal campo.

CAMPIONE (IN SERIE C): AREZZO

PLAYOFFI: PIANESE - LIVORNO, POGGIBONSI - FOLLONICA

PLAYOUT: GROSSETO - TERRANUOVA, PONSACCO - TRESTINA

RETROCESSE IN ECCELLENZA: CITTA' DI CASTELLO, MONTESPACCATO