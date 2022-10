Serie D girone E: Roberti trascina l'Ostiamare contro il Terranuova

Arriva il riscatto per l'Ostiamare, che a Terranuova contro il Traiana trovano la seconda vittoria in campionato riscattando il pareggio interno della settimana scorsa contro il Ghiviborgo. Gli ostiensi sono stati bravi a prendere l'iniziativa nel secondo tempo, dopo un primo tempo contraddistinto dalle pochissime occasioni per tutte e due le squadre. L'eroe di giornata è Roberti, che subentrato ad inizio ripresa trova il gol vittoria al 19' girando in rete il cross basso di Lazzeri. Nel finale i toscani provano il tutto per tutto alla ricerca del pareggio ma i tre punti prendono la via di Ostia, con l'Ostiamare che sale al nono posto in classifica.

TERRANUOVA TRAIANA - OSTIAMARE 0-1

TERRANUOVA TRAIANA D’Ambrosio, Farini, Maloku, Bega, Cioce, Artini (38’st Manchia), Gautieri (28’st Sestini), Massai, Ceppodomo (33’st Petrioli), Benucci (12’st Mazzei), Sacconi PANCHINA Antonielli, Gabbrielli, Minocci, Mazzeschi, Castaldo ALLENATORE Calori

OSTIAMARE Borrelli, Pasqualoni (33’st Gelonese), Succi (16’st Pompei), Milani, Tirelli, De Cenco (1’st Roberti), Compagnone (1’st De Crescenzo), Lazzeri, Sbardella, Mazzei, Santarpia (33’st Amendola) PANCHINA Zizzania, Talamonti, Santovito, Giusti ALLENATORE Galluzzo

MARCATORI Roberti 19’st

ARBITRO Di Benedetto di Novi Ligure Assistenti Di Maggio e Cucchiar di La Spezia

NOTE Ammoniti Benucci, Sestini, Santarpia, Milani, Roberti