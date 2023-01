Serie D girone E, Sconfitte per Montespaccato e Ostiamare

Giornata no per le due squadre laziali del girone E di Serie D, Montespaccato e Ostiamare. Il Montespaccato ha infatti ceduto nettamente in trasferta al Città di Castello per 4-1, precipitando così in maniera pericolosa in zona retrocessione diretta e a -2 dalla zona playout. Stesso risultato ma con copione diverso per l'Ostiamare, che al 75' subisce il gol della vittoria con Tiganj che regala i tre punti in un pesantissimo scontro salvezza al Ghiviborgo. La squadra ostiense resta così nella zona playout, a due punti proprio dal Ghiviborgo appena fuori dalla zona calda.

GHIVIBORGO - OSTIAMARE 1-0 (75' Tiganj)

CITTA DI CASTELLO - MONTESPACCATO 4-1