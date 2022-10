Serie D girone E: Sconfitte interne per Ostiamare e Montespaccato

Giornata senza gioie per le due squadre laziali del girone E. Infatti Montespaccato ed Ostiamare si sono arrese a Grosseto e Città di Castello, rispettivamente per 0-1 e 1-3. Gli ostiensi sono partiti meglio dei loro avversari, ma hanno subito il contraccolpo psicologico del gol di Doratiotto al 28' che ha indirizzato il primo tempo, dopo che al 26' l'Ostiamare si è vista annullare il vantaggio di De Cenco per fuorigioco. Nel secondo tempo il Castello raddoppia con Mosti poco dopo il fischio del secondo tempo, e non basta il gol di Roberti al 31' per portare un risultato positivo per gli ostiensi, che al 40' del secondo tempo subiscono il definitivo 3-1 di Calderini. Poca fortuna anche per il Montespaccato, che esce sconfitto sul suo campo contro il Grosseto, corsaro grazie ad un gol di Scaffidi al 71'.

OSTIAMARE - CITTA DI CASTELLO 1-3 (Doratiotto 28'pt (CC), Mosti 4'st (CC), Roberti 31'st (O), Calderini 40'st (CC)

MONTESPACCATO - GROSSETO 0-1 (71' Scaffidi)