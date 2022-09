Serie D girone E: Prima vittoria per il Montespaccato

Sorride per la prima volta in questa stagione di Serie D il Montespaccato, che davanti ai suoi tifosi supera l'ostacolo posto dagli umbri del Città di Castello e si porta fuori dalla zona retrocessione diretta. La squadra di mister Campolo ha sfruttato il gol di Pollace nel primo quarto d'ora per mettere il muso avanti nel match, riuscendo a condurre la sfida fino ai minuti finali. Ora per il Montespaccato ci sarà l'impegno contro il Seravezza, che occupa la zona playout proprio con la squadra laziale.

MONTESPACCATO - CITTA' DI CASTELLO 1-0

MONTESPACCATO: Tassi, Anello, Giannetti, Lazazzera, Pollace, Tataranno, Falasca, Mascella, Barbarossa (53’ Attili), Vitelli (81’ Putti), Calì (66’ Maurizi). A disp: Brusca, Laziz, Proietto, Nanci, Pietrangeli, Maugeri (allenatore: Campolo Stefano)

AC CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Paparusso, Tersini (46’ Pupo Posada), Gorini, Brunetti, Mussi (46’ Mosti), Buono (72’ Massai), Meneses, Calderini (81’ Sylla), Mezzasoma (75’ Pazzaglia). A disp: Aluigi, Sannia, Pauselli, Doratiotto (allenatore: Alessandria Antonio)

MARCATORI: Pollace (15’)

AMMONITI: M: Anello (40’); Tataranno (43’); CdC: Meneses (39’), Mezzasoma (57’), Gorini (85’); Brunetti (92’)