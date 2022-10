Serie D girone E: Il Montespaccato cede in trasferta con il Ponsacco

Poco da fare per il Montespaccato, che nella trasferta toscana contro il Mobilieri Ponsacco esce sconfitto per 2-0 e con una prestazione di livello da parte dei padroni di casa, che avrebbero potuto vincere anche con un margine più ampio. I toscani hanno risolto la sfida nel finale del primo tempo, con i gol di Remorini e Mencagli tra il 40' e il 43' che hanno indirizzato il match e tranquillizzato il Ponsacco, che ha mantenuto il dominio territoriale anche nel secondo tempo. Resta così in zona playout il Montespaccato, a pari punti però con l'Altopascio in zona retrocessione

MOBILIERI PONSACCO - MONTESPACCATO 2-0 (40' Remorini, 43' Mencagli)