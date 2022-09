Serie D girone E, Pareggio interno per l'Ostiamare

Pareggio interno per l'Ostiamare, che contro il Ghiviborgo non va oltre l'1-1 e si mantiene di poco al di fuori della zona playout del girone E di Serie D. Una partita dai due volti, con un primo tempo nettamente a marca Ghiviborgo che al 20' passa in vantaggio con Pera, bravo ad approfittare di uno scivolone di un difensore di casa e a mettere in rete. Nel finale di tempo l'Ostiamare reagisce ma si va all'intervallo sul punteggio di 0-1 per il Ghiviborgo. L'inizio di secondo tempo è forsennato, prima Mata prende l'incrocio dei pali al secondo minuto e dopo al quarto minuto il colpo di testa di De Cenco viene salvato sulla linea dai difensori ospiti. A regalare il pareggio all'Ostiamare ci pensa la mossa del mister Galluzzo, che al 19' inserisce Milani e che un minuto dopo lo ripaga con il gol che sigla il pareggio definitivo sulla partita. Ora per gli ostiensi ci sarà il Terranuova Traiana ad Arezzo la prossima settimana.

OSTIAMARE – GHIVIBORGO 1-1

OSTIAMARE Borrelli, Pompei (19’st Milani), Succi (31’st Pasqualoni), Gelonese, Roberti, De Cenco, Compagnone (19’st Lazzeri), De Crescenzo, Sbardella, Amendola, Mazzei PANCHINA Zizzania, Talamonti, Santovito, Santarpia, Monni, Frasca ALLENATORE Galluzzo

GHIVIBORGO Marrique Antonini, Rotunno, Seminara, Signorelli, Videtta, Mukaj, Pera, Bachini (38’st Del Carlo), Mata Gozalbez (14’st Bongiorni), Nottoli (28’st Sgherri), Zini PANCHINA Velani, Bertonelli, Agyei, Giulianelli, Campani, Del Dotto ALLENATORE Maccarone

MARCATORI Pera 26’pt (G), Milani 20’st (O)

ARBITRO Galiffi di Alghero

ASSISTENTI Massa di Carbonia e Pisu di Oristano

NOTE Ammoniti Amendola, De Crescenzo, Bachini, Rotunno, Sbardella, Pasqualoni Angoli 8-4 Rec. 4’pt – 4’st