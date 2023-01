Serie D girone E, pareggi per Ostiamare e Montespaccato

Poche emozioni ma punti preziosi per la classifica per le due squadre laziali del girone E di Serie D, Ostiamare e Montespaccato. Gli ostiensi hanno fermato sul pari la Sangiovannese ad Ostia, in uno 0-0 poco spettacolare in campo ma fruttuoso per la classifica, che ora vede l'Ostiamare un posto fuori dalla zona playout a pari punti per il Ghiviborgo. Morale diverso per il Montespaccato, che contro il fanalino di coda Terranuova non va oltre lo 0-0 e resta in zona playout, con la chance di uno scontro diretto in casa sfumata senza riuscire a segnare.

OSTIAMARE - SANGIOVANNESE 0-0

MONTESPACCATO - TERRANUOVA TRAIANA 0-0